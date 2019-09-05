В Луганске горело общежитие (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 5 сентября, горело общежитие. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», сообщение о пожаре в здании общежития №5 «республиканского» Луганского национального университета им. В. Даля поступило в 8:11.

Очаг возгорания был обнаружен на 4-м этаже, в жилой комнате. «Это та часть общежития, где проживают переселенцы в количестве 177 человек», – уверяют в «республике».

Там также сообщают, что сотрудники «МЧС» эвакуировали жильцов, две женщины самостоятельно не смогли покинуть здание из-за едкого дыма. Одну из них, 63-летнюю пенсионерку, с помощью автолестницы через окно 4-го этажа эвакуировали на улицу. Вторую, 60-летнюю женщину, вывели из задымленной зоны по лестничным маршам, передали для дальнейшего осмотра сотрудникам «скорой помощи». Состояние обеих удовлетворительное.

«Пожар ликвидирован в 09:15. Причина возгорания устанавливается», – заявили в «ЛНР».

Читайте также: