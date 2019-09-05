Новая украинская школа: Как внедряют стандарты на Донетчине (Фото)

В Донецкой области готовность педагогов для работы по программе «Новая украинская школа» (НУШ) составляет 100%. Новые учителя в новой школе уже обучают своих учеников по новым стандартам образования. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По данным пресс-службы, в 2019 году в бюджет Донецкой области добавлена субвенция в сумме 40587,1 тыс. грн (на подготовку педагогов новой формации – 5 374,9 тыс. грн, на закупку дидактических материалов, музыкальных инструментов, современной мебели, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов – 35 212,2 тыс. грн). Органами местного самоуправления выделено софинансирование в сумме 54843,2 тыс. грн.

Как сообщается, на сегодня в Донецкой области проведена переподготовка учителей для НУШ по соответствующим программам Минобразования (учителя начальной школы, заместители директоров учреждений общего среднего образования по учебно-воспитательной работе в начальных классах, учителя физической культуры, интегрированного курса «Искусство», английского и немецкого языков, педагогические работники, которые являются ассистентами учителей учреждений общего среднего образования с инклюзивным обучением, специалисты инклюзивного-ресурсных центров, учителя начальной школы, которые будут преподавать курсы информационной образовательной сферы во 2-х классах, учителя 1-х классов НУШ (по методике LEGO Foundation).

95% учебных классов НУШ оснащены мебелью, мультимедийным оборудованием и дидактическими материалами.

«К сожалению, школьники города Покровска обучаются за старой мебелью, поскольку еще идет процесс закупки новых парт и стульев для первоклашек, мультимедийное оборудование ждут школы города Славянска и дидактические материалы – Константиновка. Это существенно не повлияет на состояние внедрения программы НУШ, поскольку сроки поставки необходимого оборудования практически совпадают с адаптационным периодом для первоклассников, который не предусматривает активной работы с указанным принадлежностями», – отмечается в сообщении.

Напомним, в этом году в Украине по стандартам НУШ будет учиться уже 1 млн детей. Общий объем инвестиций в НУШ, формирование нового образовательного пространства, составил более 7 млрд грн.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в 2018 году на подготовку тренеров, педагогов, повышение квалификации учителей по концепции НУШ было использовано 13 млн 126 тыс. грн. По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, базовыми выводами о первом годе работы НУШ, стало то, что дети больше хотят ходить в школу, имеют более развитые коммуникативные навыки, но учителя больше устают.

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