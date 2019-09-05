Вынужденное переселение: Семья из Донецка отсудила у России 70 тысяч евро компенсации

Ровенский городской суд Ровенской области от 5 сентября постановил взыскать с Российской Федерации 2 млн 268 тыс. 486 грн (70 тыс. евро) в пользу семьи переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Евгении Галицкой и ее пятилетней дочери Олеси. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба правозащитной общественной организации «Сила права».

«Именно таков размер морального вреда, причиненного семье российской вооруженной агрессией против Украины и оккупацией части территории Донецкой области Украины», – говорится в сообщении.

Так, по информации правозащитников, Евгения Галицкая работала преподавателем в Донецком национальном университете имени Васыля Стуса. В начале 2014 года женщина ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком. «С первыми жертвами среди мирных жителей Донецка, которые были убиты случайно или преднамеренно вооруженными формированиями РФ, пришло осознание реальной угрозы жизни и здоровью. И уже в октябре Евгения покинула город и переехала на подконтрольную территорию Украины. На тот момент маленькой Олеси было всего 5 месяцев. Сейчас семья живет в Ровно», – рассказали правозащитники.

В конце июля 2017 года переселенка обратилась к юристам организации. Они собрали все необходимые документы, подготовили заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, и подали его в суд. «В июне 2018 года судом был установлен факт вынужденного переселения Евгении Галицкой вместе с малолетним ребенком из оккупированной территории Донецкой области Украины в результате российской вооруженной агрессии против Украины. Такое решение является основанием для подготовки и подачи иска на возмещение ущерба, причиненного семье истицы действиями Российской Федерации», – сообщил глава движения «Сила права» Андрей Сенченко.

Также сообщается, что за 5 лет работы правозащитной общественной организации в пользу пострадавших получено и вступило в силу более тысячи судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 млрд долларов США, которые «будут использованы на выплаты компенсации морального и материального вреда гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Читайте также: