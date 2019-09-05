На Луганщине вызвать полицию можно через мобильное приложение

Жители и гости Луганской области теперь могут вызвать полицию через мобильное приложение. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«В рамках процесса диджитализации и улучшения коммуникации между гражданами и органами полиции с 6 сентября в Луганской области начинает работу мобильное приложение – My Pol», – написала она.

Так, по словам Погукай, пользователи сервиса имеют возможность осуществлять быстрый вызов полиции прикосновением благодаря функции «SOS», отправлять фото правонарушений, оценивать работу полицейских по номеру жетона и получать уведомления по оперативной ситуации в городе и области.

Приложение полностью бесплатное и работает как на Android, так и на iOS.