«В Еленовке за 1,5 часа всего две протяжки»: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Евгений: «11:06. Из Донецка подъехал на "Каргилл". 42 льготной и где-то 70 основная»;

«Jen»: «14:17. "Каргилл" на выезд. 14:17 25-30 машин основной. Льгота 2-3»;

Владимир: «14:27. "Каргилл", 14:15. В сторону Курахово основная 20+- машин, льготы 0».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «10:57. В Еленовке в Украину очередь почти до третьего туалета. За 1,5 часа всего две протяжки»;

Max: «11:09. Еленовка в Донецк машин 80 примерно»;

Юрий: «12:27. Еленовка в Украину 100 машин»;

«Администратор»: «14:11. В Еленовке в сторону Волновахи 90 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Серый Кот»: «10:31. В Октябре в Мариуполь 25 машин»;

Александр: «13:12. Гнутово прошли за 10 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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