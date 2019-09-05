Закончили работать по-новому: В соцсетях показали КПП вблизи Донецка (Фото)

На КПП «ДНР» продолжают собираться огромные очереди. Фото автомобильной очереди в Еленовке и Александровке сегодня днем, 5 сентября, опубликовали в соцсети очевидцы.

Александр показал очередь перед КПП «ДНР» в Еленовке в сторону подконтрольной территории:

Алекс продемонстрировал очередь перед КПП «ДНР» в Александровке на въезд в Донецк:

Люди выражают свое возмущение, отмечая, что обещанных улучшений на КПП нет:

Игорь: «А как же новый блокпост? Закончили работать по-новому»;

Сергей: «Ничего не меняется»;

К. Е.: «Пару дней назад ехал через Еленовку – на посту те же люди, что и, примерно, месяц назад на старом были. Уж больно у них рожи запоминающиеся».

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