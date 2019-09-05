Жилищные субсидии: В Краматорске рассказали, как буду проверять предоставленную гражданами информацию

В Краматорске (Донецкая обл.) Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) напомнило гражданам об ответственности за предоставление информации для назначения жилищной субсидии. Процедура верификации достоверности этой информации проводится путем обмена данными Министерством финансов Украины с управлениями на местах. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, Министерство финансов осуществляет верификацию данных о субсидиантах, полученных из разных источников. Во время верификации предоставляются персональные данные граждан, при оформлении субсидии, для которых выявлены нарушения.

В случае начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, предназначенных для семьи или домохозяйства, информация подается в отношении каждого члена семьи или домохозяйства. Ответственность за полноту и правильность предоставленной информации и за своевременность ее предоставления возложена на заявителя.

Отмечается, что Минфином для проверки достоверности информации предоставляются по защищенным каналам связи такие данные:

об установленных одинаковых записях с персональными данными граждан, которым назначена жилищная субсидия, по разным адресам, то есть, одна и та же личность установлена ​​как получатель субсидии или входит в состав семьи, которая пользуется субсидией, в данном городе и в другом регионе Украины. Поэтому, в случае изменения состава семьи (прописки или выписки, рождении, смерти, браке, разводе) информацию необходимо в течение месяца предоставлять в управление и в следующем месяце после изменения состава семьи предоставить новое заявление о назначении субсидии;

о покупке автомобилей и недвижимости на сумму свыше 50 тыс. грн. Получателей субсидии просят своевременно обращаться в управление для ускорения обновления субсидии или решения вопроса погашения установленной переплаты в связи с несвоевременным информированием о факте покупки на сумму более 50 тис. грн;

о несоответствии в персональных данных и документах, удостоверяющих личность. Несвоевременное сообщение об изменении документа, удостоверяющего личность (новый паспорт, свидетельство о рождении, изменение фамилии для взрослых и детей) является основанием для прекращения субсидии в связи с недостоверными данными. Поскольку с 1 января 2019 года внедрена монетизация жилищных субсидий, персональные данные, предоставленные в заявлении, должны соответствовать действующим документам. Информацию об изменении документов необходимо предоставлять Государственной налоговой инспекции, а пенсионерам – в Пенсионный фонд.

Тем гражданам, в отношении которых установлены нарушения, прекращается предоставление субсидии до выяснения обстоятельств. Также, определяются пути возвращения уже полученных заявителем бюджетных средств.

Таким образом, в случае получения жилищной субсидии необходимо:

предоставлять достоверную и полную информацию, необходимую для ее назначения;

соблюдать сроки (30 дней) предоставления информации об изменениях, которые происходят в семье в период получения субсидии.

«Именно получатель жилищной субсидии несет ответственность за несоблюдение этих требований и должен, в случае установления факта предоставления неполной/недостоверной информации или непредоставления информации об изменениях в установленные сроки, погасить переплату бюджетных средств», – сказано в сообщении.

Также, по информации Краматорского горсовета, в течение 2019 года Управлением труда и социальной защиты населения (УТСЗН) установлено более 400 случаев предоставления недостоверной информации или непредоставления информации об изменениях в установленные сроки. Сумма переплаты бюджетных средств колеблются от нескольких сотен грн до десятков тысяч грн в каждом случае индивидуально.

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