Усиливают подготовку: В «Л-ДНР» проводятся командно-штабные учения

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) наращивает уровень оперативной подготовки штабов. На текущей неделе были проведены ряд командно-штабных учений. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации наращивает уровень оперативной подготовки штабов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ и боевой подготовки подчиненных им подразделений. В частности, под общим руководством штаба Южного военного округа ВС РФ (место дислокации – Ростов-на-Дону, РФ), на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на этой неделе предпринят ряд командно-штабных учений с определенным составом российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется применению сил и средств разведки и управлению огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороны.

«При этом, мероприятия проводятся синхронизировано в рамках двусторонних учений по управлению войсками (силами) 8 общевойсковой армии (штаб – в г. Новочеркасск, Ростовская обл.) Южного военного округа ВС РФ на Донском операционном направлении», – уточнили в Минобороны.