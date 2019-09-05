В Украину с начала этого года не пустили почти 6 тыс. россиян

В Украину с начала 2019 года не пропустили 5 900 граждан Российской Федерации, передает «УНН» со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

«В целом почти 5 900 граждан РФ с начала года не были пропущены в Украину. За минувшие сутки (4 сентября – ред.) таких было 21 человек», – сообщили в Госпогранслужбе.

Отказали во въезде россиянам преимущественно из-за неподтверждения цели своей поездки в Украину, превышения срока прошлого пребывания в Украине или незаконного посещения неподконтрольных украинским властям территорий.

«Категории людей, которые незаконно посещали временно оккупированные территории, не только отказывают в пересечении украинской границы, а предъявляют срок запрета въезда в Украину на три года», – отметили в Госпогранслужбе.