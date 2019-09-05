На Донетчине более 10 населенных пунктов могут остаться без воды

В Донецкой области могут сократить подачу воды 12 населенным пунктам в связи с порывом на Втором Донецком водопроводе. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«Сегодня на магистральном водоводе Второго Донецкого водопровода диаметром 1 400 мм произошел порыв на участке от второго до третьего подъема (пикет 142). Для его устранения к месту аварии уже выехали ремонтные бригады Славянского регионального производственного управления», – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 11:00 5 сентября до окончания работ возможно будет прекращена подача воды следующим населенным пунктам: Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александро-Калиново, Яблуновка, Щербиновка, Плещеевка.

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