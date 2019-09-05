На Луганщине с начала года в ДТП погибли 15 человек

В Луганской области с начала этого года было зарегистрировано 554 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых травмировались 248 и погибли 15 человек. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном зафиксировано 323 ДТП, в которых травмы получили 132 и погибли 6 человек.

«Наибольшее количество ДТП на территории Северодонецка, Лисичанска и Рубежного случилось в июле – 51 и в августе – 52. Подавляющее большинство аварий происходят в дневное время суток, с 7:00 утра до 20:00 вечера», – уточнили в полиции.

По данным правоохранителей, основными причинами аварий являются превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования, а также несоблюдение дистанции, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушение правил проезда перекрестков.

Распространенными видами аварий остаются столкновения, наезд на препятствие, наезд на стоящий транспорт, что в целом составляет более 80% от всех ДТП.

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