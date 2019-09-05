Для Украины есть восемь возможных сценариев, – Скибицкий

Главное управление разведки Министерства обороны Украины завершило описание среды безопасности вокруг Украины до 2030 года и определило возможные военно-политические сценарии для страны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью «Укринформ».

«Мы определили наиболее актуальные вызовы и угрозы для Украины, что нужно делать для недопущения перерастания угроз в вооруженную агрессию. На основе описания среды безопасности были разработаны возможные военно-политические сценарии, требующие применения военной силы. Всего обработано восемь сценариев, при этом в четырех из них ведущую роль будут играть Вооруженных сил Украины», – пояснил Скибицкий.

Среди четырех сценариев, в которых предполагается участие ВСУ, речь идет о следующих: вооруженная агрессия против Украины; внутренний конфликт на территории Украины, который может быть поддержан извне; пограничный конфликт и возможное втягивание Украины в противостояние между мировыми державами.

По мнению Скибицкого, сейчас в Украине, по сути, происходит второй сценарий – нынешний вооруженный конфликт на Донбассе, который поддерживается Российской Федерацией.

Что касается пограничного конфликта, то он может быть спровоцирован за счет проведения специальных операций. Четвертый сценарий, по мнению представителя ГУР, возможно при условии втягивания Украины в противостояние между мировыми державами.

«Если говорить об этом аспекте, мы видим насколько сейчас идет такое мощное противостояние между США и НАТО и Российской Федерацией. И Украина стала "серой зоной" для России. Именно поэтому РФ наращивает группировки у наших границ. И мы проанализировали – может ли Украина быть втянута в этот конфликт. Кстати, он может возникнуть также в странах Балтии. И мы знаем насколько Россия активно работает там, используя гибридные методы», – отметил представитель ГУР.

Как уточнил Скибицкий, обзор охватывал период в 10 лет, поскольку это стандартный подход ведущих стран мира, в том числе стран НАТО, когда они планируют свою работу на 10 лет и более.

«Потому что как раз в этот период можно спланировать программы не только Вооруженных сил, но и программы развития вооружения, военной техники», – добавил Вадим Скибицкий.

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