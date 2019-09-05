В Украине монеты в 5 грн могут пустить в обращение уже осенью

В Украине уже этой осенью может начаться выпуск новых монет номиналом 5 грн. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил руководитель Национального банка Украины Яков Смолий, передает ZN.UA.

Ранее в НБУ заявляли о том, что намерены выпустить в обращение монеты номиналом 5 грн в 2019 году, а 10 грн – в 2020 году.

«Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью», – сказал журналистам Смолий.

Следует напомнить, что с 1 октября 2019 года НБУ выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством.

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