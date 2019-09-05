В Киеве для переселенок из Луганщины организовали мастер-классы

В Киеве для женщин и девушек с проблемами здоровья – внутренне перемещенных лиц, а также для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, организовали мастер-классы по оздоровительным технологиям. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как рассказала директор Луганского областного центра социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями Татьяна Баранцова, представительницы области имели возможность изучить оздоровительные системы и углубить свои знания о йоге.

«Уже вскоре первые встречи в женском клубе "Берегиня" состоятся и на Луганщине. Тогда участники будут делиться своими впечатлениями и опытом, изучать новые практики и получать полезные знания», – сообщила Татьяна Баранцова.

Следует отметить, что основной целью создания женского клуба «Берегиня» является привлечение женщин и детей с проблемами здоровья, предоставление им социальных, юридических, медицинских, психологических, профессиональных консультаций, расширение возможностей и адаптации в сообществе.

Уточняется, что мероприятия организованы в рамках женского клуба «Берегиня», который работает при поддержке Международного женского клуба. Социальным партнером клуба выступает Луганский областной центр социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями.