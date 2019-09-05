Жилье для ВПЛ: Что предпринять, если отказали в постановке на учет

В случае, если переселенцу из Донбасса отказали в постановке на учет по предоставлению временного жилья по причине того, что такой учет еще не запущен, он вправе обратиться в административный суд. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Взятие на учет, а потом и предоставление жилья внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) для временного проживания регулируется Порядком предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Для этого переселенцу необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или соответствующий орган местного самоуправления. Решение о постановке на учет принимает специально созданная для этого комиссия.

Отказать в постановке на учет такая комиссия может только по двум причинам:

непредоставление необходимого пакета документов;

предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.

Следует отметить, что решение об отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на п. 20 Порядка. Такое решение также может быть обжаловано в судебном порядке.

Переселенец, которому было отказано в постановке на учет, вправе обратиться в административный суд. Для этого нужно: