Грозит до 7 лет тюрьмы: В Северодонецке арестована женщина, распылившая газ в лицо кандидату в депутаты

В Северодонецке (Луганская обл.) арестована женщина, которая нанесла телесные повреждения кандидату в народные депутаты. Ей сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в июле 2019 года, сразу после выборов народных депутатов Украины, жительница города, находясь возле здания Северодонецкого городского совета, наблюдала за разговором одного из кандидатов в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу № 106 с группой людей.

Женщина, внезапно подойдя к кандидату в народные депутаты с помощью баллончика со слезоточивым газом разбрызгала слезоточивое вещество ему в лицо, причинив химический ожог кожных покровов лица, лба и глаз.

После этого женщина скрывалась от органов предварительного расследования, до тех пор, пока она не была задержана в городе Купянске (Харьковская обл.) и доставлена к следственному судье Северодонецкого городского суда.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью (хулиганство), с применением другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Сегодня, 5 сентября, судом избрана мера пресечения для злоумышленницы в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Санкция ч. 4 ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.