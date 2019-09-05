В Донецке прогремел взрыв

В Калининском районе неподконтрольного украинской власти Донецка сегодня, 5 сентября, прогремел взрыв. Пострадал «полицейский ДНР», сообщает российское издание «РИА Новости».

Взрыв прогремел около 14:00 возле неработающего киноконцертного комплекса «Донецк». На месте происшествия в тот момент находился «полицейский ДНР», он получил травму руки. Ему была оказана первая помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор.

Уточняется, что место взрыва оцеплено специальной лентой, там работают сотрудники «силовых структур и МЧС». Комментировать произошедшее они отказались. «Полиция ДНР» приехала на место после звонка дворника.

Напомним, что вчера, 4 сентября, в Донецке во время взрыва на территории шахты им. Скочинского было разрушено здание лаборатории.