Губернатор Донетчины рассказал о ситуации с долгами компании «Вода Донбасса»

Cитуация с компанией «Вода Донбасса» в части задолженности перед энергетиками прояснится до конца года. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 сентября, заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове.

«Готовы предложения и от профильного департамента и непосредственно предложения от руководства "Воды Донбасса" в части реструктуризации долга. Это первое. Урегулирование тарифного вопроса на уровне Верховной Рады – законопроект будет подан, я думаю, в конце сентября», – сказал он.

«Сумма задолженности, как известно, формировалась на протяжении 25 лет. Здесь на вопросе боевых действий не нужно акцентировать внимание. Эта задолженность формировалась на протяжении долгого периода времени. Более того, по "Воде Донбасса" приблизительно месяц назад мной были поставлены четкие условия, чтобы текущий долг городов на неоккупированной, подконтрольной территории не рос, выплаты идут еженедельно. Это сумма не больше 50 тыс. грн. Выплаты задолженности компании "Вода Донбасса" идут ежедневно», – продолжил Кириленко.

По его словам, без законодательного урегулирования о реструктуризации долга компании «Вода Донбасса» не обойтись. «Я убежден, что в этом году мы будем иметь действенный результат по решению этого вопроса, будет план решения этого вопроса, четко расписана процедура по времени и четко установлен контроль», – считает губернатор Донетчины.

Кириленко отметил, что лидерами по задолженности перед компанией «Вода Донбасса» были Бахмут, Покровск и Торецк: «В Бахмуте в июле месяце было 80% должников. В начале августа текущая задолженность была погашена».

Напомним, предыдущим Кабинетом министров Украины предпринимались попытки урегулировать ситуацию. Так, 27 марта Владимир Гройсман подписал постановление, в котором рекомендовал заключить договора на поставку по свободным ценам со стороны «Укринтерэнерго». Однако, несмотря на рекомендацию Кабмина, договор между КП «Компания "Вода Донбасса"» и «Укринтерэнерго» так и не был заключен.

В начале апреля на совещании при участии НКРЭКУ, Министерств энергетики и экономического развития, а также Донецкой облгосадминистрации было принято решение в пятидневный срок решить проблемы «Воды Донбасса» путем реструктуризации и погашения задолженности за электроэнергию.

18 апреля Владимир Гройсман во время визита в Мариуполь (Донецкая обл.) заявил, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ и Донецкая облгосадминистрация должны найти решение проблемы с поставками воды КП «Вода Донбасса» и стабилизировать ситуацию. При этом уже в апреле в некоторых городах Донецкой области наблюдались серьезные проблемы с водоснабжением.

23 мая в результате отключения из-за задолженности без водоснабжения полностью или частично остались жители более 30 населенных пунктов области.

14 июня на внеочередном заседании Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Владимир Гройсман подписал поручение, согласно которому следует восстановить энергоснабжение обесточенных объектов «Воды Донбасса» и обеспечить компании получение статуса «защищенного потребителя».

25 июня ассоциация «Укрводоканалэкология» призвала Кабмин немедленно принять меры по урегулированию ситуации с обесточиваниями объектов «Воды Донбасса», для чего, по их мнению, необходимо созвать СНБО.

5 июля Кабинет министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии КП «Вода Донбасса».

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