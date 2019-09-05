На блокпосту Луганщины задержали жителя Луганска за участие в НВФ «ЛНР»

В Луганской области полицейские обнаружили члена мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области.

Им оказался 33-летний житель временно неподконтрольного украинской власти Луганска. Мужчина был задержан полицейскими на одном из блокпостов во время проверки документов граждан, так как по оперативной информации он значится, как лицо, которое принимало участие в НВФ.

«По словам мужчины, в сентябре 2015 года из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды "народной милиции ЛНР". По распределению был назначен во 2-ю отдельную мотострелковую бригаду. Он выполнял функции по охране полигона в с. Успенка (Лутугинский р-н), чистил оружие и копал окопы. Более 5 раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. Получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей. Впоследствии из-за плохих условий он покинул боевиков», – говорится в сообщении.

Мужчина был передан в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

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