НВФ «ЛНР» снова заблокировали работы по ремонту моста у Станицы Луганской, – украинская сторона СЦКК

Сегодня, 5 сентября, работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения «Станица Луганская» (Луганская обл.) снова не начались. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Утром, 05.09.2019 года, оккупационная власть через представителей ОБСЕ, сообщила украинской стороне об отсутствии должностного лица, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста. Также было сообщено об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства. Таким образом, работы по восстановлению разрушенной части моста в очередной раз были заблокированы представителями НВФ РФ», – говорится в сообщении.

Как сообщается, украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ готовность к запланированным работам по восстановлению моста: были представлены официальные запросы об организации работ, рабочая команда с техникой и оборудованием. «Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями», – уточняется в сообщении.

Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна:

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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