«Шахтер» сыграл товарищеский матч с «Колосом»

Сегодня, 5 сентября, ФК «Шахтер» провел товарищеский матч с участником Премьер-лиги ковалевским «Колосом», сообщает пресс-служба «горняков».

Отмечается, что в отсутствие сборников выбор Луиша Каштру очень ограничен, поэтому в последние дни с первой командой тренируются игроки молодежного состава и U19. Трое из них вышли в спарринге с «Колосом» в стартовом составе: экспериментальную пару центральных защитников составили Иван Семенихин с Богданом Бутко, в центре поля действовал Дмитрий Крыськив, а под нападающим – Артем Бондаренко.

Из лагеря сборной на матч с «Колосом» прибыл новичок «Шахтера» Евгений Коноплянка. Он активно провел 45 минут на привычной позиции левого вингера. На 13-й минуте Евгений неплохо взаимодействовал в атаке с Сиприано, вошел в штрафную и сместился к центру, но его удар блокировал Максименко. Пару раз воротам соперника с игры угрожал Тете. Бразилец мог забить ближе к перерыву с пенальти, назначенного за фол на Бондаренко, однако Ситало парировал его удар с точки. А лучший момент тайма был у Борячука, стрелявшего под перекладину после хорошей передачи Коноплянки, – и здесь ковалевцев спас вратарь.

После перерыва вместо Коноплянки появился один из самых талантливых воспитанников Академии – 16-летний Олег Очеретько. Он неплохо вписался в командную игру, как и появившийся позже еще один фланговый футболист Артем Холод. Также свое время получили Кобылянский, Приходько и Шушко.

«Колос», равно как и в первом тайме, не ограничивался закрытием зон за линией мяча и выбегал в быстрые атаки. В одном из таких эпизодов на 51-й минуте Семенихину пришлось фолить в опасной близости от своей штрафной. Арбитр назначил опасный стандарт, а рикошет от игрока в стенке лишь помог опытному Владимиру Лысенко и дезориентировал Шевченко – 0:1. Вместо удаленного Семенихина, учитывая товарищеский статус встречи, вышел Назарий Муравский. Именно ему было суждено сравнять счет в концовке, действуя на опережение после подачи углового.

1:1 – «Шахтер» заполняет паузу хорошим спаррингом и готовится к официальным поединкам. Впереди у команды Луиша Каштру два матча в Харькове – с «Зарей» (14 сентября) и «Манчестер Сити» (18 сентября).

«Шахтер» (Донецк) – «Колос» (Ковалевка) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 Лысенко (52), 1:1 Муравский (85)

«Шахтер»: Шевченко, Додо (Шушко, 69), Бутко (к), Семенихин (Муравский, 53), Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Приходько, 69), Тете (Холод, 69), Бондаренко (Кобылянский, 69), Коноплянка (Очеретько, 46), Борячук