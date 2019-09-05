Мариуполь готовится к инвестиционному форуму по Донбассу

Мариуполь (Донецкая обл.) готовится к инвестиционному форуму по Донбассу, который пройдет 18 октября. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сегодня, 5 сентября, на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове.

«И порядок работы форума, и количество приглашенных, и порядок выступлений еще формируется», – сказал он.

«Основная задача, которая сейчас стоит перед Донецкой облгосадминистрацией, как встречающей стороной, это дать основные перспективные проекты, которые мы в ближайшие годы готовы основывать и развивать, не продолжать, а заложить фундамент с конкретными сроками, когда мы сможем их завершить и показать результат», – заявил Кириленко.