Каштру оценил дебют Коноплянки в «Шахтере»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал дебютный матч Евгения Коноплянки за «горняков». Коноплянка в игре с «Колосом» провел на поле 45 минут.

«Коноплянка – знаменитый игрок, и даже не нужно что-либо говорить. Это еще один футболист, который здесь, чтобы помочь команде. "Шахтер" побеждает несколько лет подряд. Все, кто приходит, должны иметь достаточные качества, чтобы помогать выигрывать и дальше. Я не стану оценивать Коноплянку по 45 минутам тренировки. Как сказал ранее, это не контекст нашей команды. Из первого состава среди полевых было четверо, многие – из Академии. Евгений профессионально и с полной отдачей выполнил свою задачу, о чем его и просили, получил игровое время. Это именно то, что интересует меня на данный момент», – отметил Каштру.

Наставник «горняков» также отметил, что Коноплянке еще предстоит поработать, чтобы добраться до идеальных кондиций.

«Сколько времени понадобится Коноплянке для адаптации? Футболист даст ответ. Он работал, но индивидуально, не был интегрирован в команду. Ему требуется время. Разумеется, "Шахтер" поможет пройти этот путь. Сейчас Коноплянка будет работать в национальной сборной Украины. Все это в комплексе поможет ему набрать максимальные технические, физические, тактические и психологические кондиции. "Шахтер" силен как команда, поэтому мы не очень любим индивидуализировать, предпочитаем оценивать коллективно. Все ребята работают с хорошим командным духом, и Евгений уже является частью нашей семьи. Мы знаем, как принимать новичков и помогать им. Все вместе мы будем сильны», – сказал Луиш Каштру.

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»