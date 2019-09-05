Украинские специалисты расширяют дорогу от КПВВ «Станица Луганская» до моста (Фото)

Сегодня, 5 сентября, украинские специалисты начали расширение дороги от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) до разрушенного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, с 7:30 здесь работают 9 специалистов подрядной организации с привлечением трактора и катка. Ими выбирается грунт с обочины для дальнейшей засыпки обочины щебнем и укладки асфальта. Ориентировочный срок завершения работ на левой стороне дороги – до 9 сентября 2019 года. Затем тоже самое будет выполняться на правой стороне дороги.

Также работники обособленного подразделения КП «Попаснянский районный водоканал» начали демонтировать туалеты на правой обочине с последующей их установкой у дороги после ее расширения.

Также сообщается, что пиротехническим подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) закончена работа по проверке и очистке от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста.

«Однако, за 125 метров от взлома моста работы были остановлены в связи с тем, что от офицера СЦКК через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т. н. "ЛНР" на выполнение пиротехническим подразделением работ непосредственно у моста», – отмечается в сообщении.

«Нам очень важно в определенный срок выполнить все подготовительные работы и сосредоточиться непосредственно на восстановлении самого моста. Однако почти ежедневно ситуацию осложняет отсутствие гарантий безопасности с противоположной стороны, из-за чего специалисты вынуждены на некоторое время останавливаться. Впрочем, несмотря на препятствия, нами уже завершен значительный объем работ. Пересекая КПВВ, люди видят нашу готовность в кратчайшие сроки отремонтировать мост и могут сравнить состояние выполнения работ по оба берега реки», – заявил во время рабочего визита первый заместитель председателя ЛугОВГА Юрий Погуляйко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 сентября, работы по восстановлению разрушенного участка моста у Станицы Луганской снова не начались – в очередной раз были заблокированы представителями НВФ «ЛНР».

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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