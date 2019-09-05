ВСУ продвинулись под Светлодарском

В районе Светлодарской дуги (Донецкая обл.) Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвинулись вперед на участке, откуда по ним, несмотря на действующее перемирие, постоянно вели обстрелы незаконные вооруженные формирования (НВФ).

При этом обстрелы велись не только по позициям ВСУ, но и окраинам близлежащих сел. Поэтому военные еще с мая под обстрелами НВФ начали копать траншеи с продвижением вперед и достигли цели.

«82-й миномет у них постоянно работает, также применяли 120-й», – говорит украинский защитник с позывным «Тахо».

«Кто на высоте – тот и в выигрышной ситуации», – рассказал военнослужащий полка «Азов» с позывным «Рольф».

Практически ежедневные стрелковые атаки НВФ и разрывы тяжелых снарядов заставили наших военных действовать. «Было принято решение – просто копать в дождь, грязь, солнце, ночь», – уточнил «Рольф».

Траншеи строили прямо в середину вражеской позиции. Теперь здесь позиции ВСУ. Вокруг немало свидетельств прежнего присутствия «русского мира», в том числе провизии производства РФ.

Также противник полностью заминировал позиции, и мины также были те, что стоят на вооружении российских войск.

«Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее снова забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать, даже по 400-600 метров, то мы намного быстрее придем к той же Горловке», – считает украинский защитнк «Тахо».