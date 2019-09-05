Пенсии переселенцев на Донетчине: Есть ли изменения в связи с новым постановлением Кабмина

Предусмотренные постановлением Кабинета министров Украины от 21.08.2019 № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» изменения существенно не влияют на порядок пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 5 сентября, сообщила начальник Главного управления Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Так, по ее данным, в Донецкой области в органах ПФУ на сегодня на учете находятся 1,2 млн пенсионеров, из которых пенсионеры-переселенцы составляют 523,6 тыс.чел. Выплата пенсии пенсионерам из числа ВПЛ осуществляется своевременно и в полном объеме на основании Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и других нормативно-правовых актов.

«Пенсионные выплаты внутренне перемещенным пенсионерам будут и впредь осуществляться при условии соблюдения обозначенной категорией получателей требований, предусмотренных для ВПЛ», – сообщила Рад.

Она уточнила, что постановлением предусмотрено внесение изменений в порядок обмена данными между органами соцзащиты на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о ВПЛ. Суммы пенсий, не выплаченные за период до месяца их восстановления, будут продлевать учитывать в органе, осуществляющем пенсионные выплаты и выплачиваться на условиях отдельного порядка, определенного Кабмином.

Также Наталья Рад напомнила, что для создания удобных условий и приближения услуг по пенсионному обеспечению жителям населенных пунктов области кроме возможности их получения непосредственно в помещениях управлений сегодня существуют возможности получить указанные услуги через удаленные рабочие места специалистов в агентских пунктах, через интерактивные места средствами скайп-связи, передвижные социальные мобильные офисы органов местной власти, а также через вебпортал ПФУ.

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, Постановление КМУ № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» несет новые угрозы переселенцам-пенсионерам.

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