Станет ли Украина камнем преткновения для США и Китая, – мнение

Ситуация в отношениях Украины с такими мировыми игроками как Китай и США очень сложная и неоднозначная в плане международной поддержки территориальной целостности нашей страны. Об этом заявил немецкий политолог Андреас Умланд, комментируя заявление посла Китая относительно вмешательства США в ситуацию с продажей завода «Мотор Сич».

«Я подозреваю, что Украине хотелось бы скорее этот пакет акций продать западному инвестору, а не Китаю, но Китай имеет больший интерес к "Мотор Сич", чем западные страны. Этому предприятию и Украине нужны деньги, иначе бы это не выставлялось на продажу, а тут США приходят и говорят: "Нет, не продавайте". Я считаю, что было бы более серьезно, если бы США сказали: "Давайте, мы купим "Мотор Сич" и за те же самые деньги"», – говорит Умланд.

Политолог напомнил, что Китай был одним из участников Будапештского процесса, хоть и не подписывал Будапештский меморандум. «Но Китай тогда предоставил Украине отдельную правительственную декларацию, в котором выразил свои уважение и поддержку территориальной целостности Украины, политическому суверенитету и границам. А когда этот вопрос в 2014 году стал на голосовании в Генеральной ассамблее ООН, Китай воздержался», – отмечает эксперт.

«Китайская позиция уязвимая. Если бы Китай был сильным партнером Украины в политике, дипломатии поддерживал украинский суверенитет и территориальную целостность, тогда можно было бы и перед США, и перед Западом сказать: "Китай тоже наш партнер". Тогда бы претензии со стороны США были бы слабее, а Китаю надо выбрать, на какой он стороне. Но тут очень многогранная ситуация. Наиболее элегантное решение было бы, если бы появился крупный западный инвестор для "Мотор Сич"», – считает политолог.

Отметим, что украинским заводом «Мотор Сич», работающем в системе оборонпрома, заинтересовалась китайская компания Beijing Skyrizon Aviation. Возможная сделка по покупке «Мотор Сичи» насторожила представителей США.

Как сообщалось ранее, 30 августа 2019 года посол Китая заявил, что Китайская Народная Республика готова помочь в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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