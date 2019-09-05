«Силовики ДНР» прорабатывают версию дистанционного подрыва бомбы в Донецке

В неподконтрольном украинской власти Донецке «правоохранительные органы ДНР» рассматривают версию дистанционного приведения в действие взрывного устройства (ВУ) в Калининском районе города. Об этом со ссылкой на информированный источник, сегодня, 5 сентября, пишут местные интернет-ресурсы.

«Взрывное устройство возле кинотеатра "Донецк" могло быть приведено в действие дистанционно. Такая версия прорабатывается следствием», – сказал источник.

Он отметил, что ВУ было заложено возле здания бывшего кинотеатра в кустах. Оно состояло в основном из полимерных материалов. На месте также удалось обнаружить фрагменты микросхемы и батарейки, предназначенные для приведения бомбы в действие.

По версии следствия, взрыв был направлен не на поражение, а на «создание эффекта хлопушки». На устройстве была надпись «Мина». «Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра "Донецк", вызвал полицию. Приехал наряд, когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв», – рассказал один из очевидцев произошедшего.