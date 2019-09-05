Проблемы при пересечении линии разграничения: Названы самые распространенные причины

Люди, пересекающие линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с несовершенством процедуры. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Так, по информации правозащитников, самые распространенные причины возникновения проблем при пересечении «довольно простые и стандартные»:

люди часто не проверяют наличие электронного пропуска перед выездом;

заполненные ранее на русском языке пропуска в этом году аннулируются;

система часто не распознает нестандартные имена;

иногда люди (особенно пожилого возраста) просто не имеют доступа к интернету, чтобы подать заявление на оформление пропуска.

Как отмечают правозащитники, особенно остро эти проблемы испытывают на КПВВ «Станица Луганская». «Там представители контрактной группы не работают на неподконтольной украинскому правительству территории, поэтому единственная возможность решить острую проблему невозможности пересечения линии разграничения, – обратиться к команде Северодонецкого офиса БФ "Право на защиту" на "нуле"», – говорится в сообщении.

Так, все чаще мониторы на КПВВ помогают решать эти проблемы. Просьбы о правовой помощи поступают мониторам ежедневно. «Например, несколько дней назад к коллегам обратилось по меньшей мере 10 человек. Дело в том, что из-за технических перебоев представители КГ не имели доступа к интернету и не могли оформить пропуска. Благодаря наличию мобильного интернета мониторы БФ "Право на защиту" помогли людям обновить электронные пропуска – и те смогли вернуться домой», – рассказали в фонде.

Как сообщалось ранее, пропуска, заявки на которые поданы с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными, т. е. их теперь не нужно будет продлевать.

Также отмечалось, что невозможно восстановить аккаунт в «Реестре разрешений...», который был ранее привязан к российской электронной почте – @yandex.ua, @mail.ru, @rambler.ru и пр. В данном случае нужно создавать новый аккаунт с привязкой к иному почтовому ящику.

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