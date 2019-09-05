Статус ВПЛ и выплата пенсии: Губернатор Донетчины считает такую привязку неправильной

Необходимость получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для получения пенсии людям, которые были зарегистрированы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, является неправильной. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сегодня, 5 сентября, на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове.

Он рассказал, что в первый месяц своей работы провел ряд встреч с директорами и руководителями различных ведомств, в том числе встречался с начальником Главного управления Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области Наталией Рад, которая рассказывала о том, что статус ВПЛ привязывается к выплате пенсии. «Это действительно неправильно. Если человек имеет право на получение пенсии, то основной посыл – он имеет право на получение пенсии и имеет право въехать в Украину, по установленному порядку – 59 дней. Все, это точка», – сказал он.

Кириленко также остановился на вопросе выплат людям с инвалидностью. «Раньше действовала процедура доверенностей, но опять же – кто будет давать доверенность, нотариальная контора, которая находится на неподконтрольной территории? Это вопрос проблемный, и я его подниму», – пообещал Кириленко.