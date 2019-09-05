Не все нужно слышать и видеть: Глава Донетчины выступает за закрытые для СМИ заседания

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко поддерживает инициативу Кабинета министров проводить заседания в закрытом для СМИ режиме. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 5 сентября, на «Донбасс Медиа Форуме 2019», проходящем в Харькове.

Он уточнил, что свои рабочие заседания всегда проводит закрытыми. «Если говорить о доступе к публичной информации, можно спорить. А если взять с точки зрения ухода от популизма, приходу к принятию реальных решений, ну и совещания очень разные бывают, и несмотря на то, что я очень уважительно отношусь к журналистам, там что-то слышать и видеть не надо. А видеть вам надо реальные результаты. Когда я приходил в Кабмин и все это видел, эти экраны горят и там слышно все разговоры, кто о чем говорит, и все выносится для общественности, я не считаю, что это должно быть настолько публично. Это перенесено в плоскость работы, скоростной работы и принятия взвешенных решений, которые после этого могут быть перемещены в публичную плоскость», – сказал он.