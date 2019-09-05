Эвакуация-200: Полицейские Донетчины идентифицировали полтысячи тел погибших воинов

Полицейские Донецкой области в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация-200» идентифицировали около полутысячи тел погибших воинов. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, в течение пятилетней деятельности гуманитарного проекта полицейские участвовали и в поиске тел погибших во время вооруженного конфликта, и в их идентификации.

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил правоохранителей за взаимодействие и наградил за участие в проекте. Полицейским были вручены ведомственные награды и памятные знаки за помощь и личный вклад в реализации проекта.

Напомним, с 2014 года поисковыми группами гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» из района боевых действий вывезено 1 787 тел и фрагментов тел погибших. Из них 475 тел – с временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших транспортированы и переданы родственникам для чествования и захоронения. 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

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