В «Л-ДНР» у детей формирую «идеалы войны» с 8 лет, – правозащитники

На неподконтрольном украинским властям Донбассе у подрастающего поколения всячески, в том числе, через средства массовой информации, формируют «идеалы войны». В частности, активно распространяются молодежные движения, к которым привлекают детей возрастом от 8 до 16 лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель директор ОО «Восточная правозащитная группа», правозащитник Сергей Пащуков.

По его словам, большое внимание средства массовой информации на неподконтрольных украинским властям территориях уделяют формированию у молодежи «идеалов войны».

«Несмотря на то, что сегодня администрация президента [Украины] пытается решить ситуацию на оккупированных территориях с позиции мира, мы видим, что на неподконтрольных территориях такого желания нет. Это видно и по тому, что публикуется в средствах массовой информации, и это можно видеть по тем молодежным движениям, которые они [администрации республик] создают. Это и так называемые молодежные "парламенты" "ЛНР" и "ДНР", а также, молодежные движения к которым привлекают детей возрастом от 8 до 16 лет», – отметил Пащуков.

«Сейчас молодежные "парламенты" могут показаться игрой, но на самом деле, пройдет 5 лет и эти люди смогут занять руководящие должности. А дальше, украинская власть будет разговаривать с этими людьми. Те же, кто имел реальное отношение к преступлениям, уже будут отстранены», – подчеркнул Сергей Пащуков.