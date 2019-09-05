Жертвы войны на Донбассе: Министр иностранных дел Украины назвал новые данные

На Донбассе за время вооруженного конфликта погибли 14 тысяч человек. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на свой странице в Twitter.
«5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 000 наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24 часа в сутки 7 дней в неделю», – написал он.
Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала 2019 года от вооруженного конфликта на Донбассе пострадали 70 мирных жителей. За 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей, еще более 7 тыс. человек получили ранения.
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