Соревнуются, чтобы потом помочь: В Славянске стартовал турнир среди спасателей (Видео)

Сегодня, 5 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) стартовал турнир среди спасателей. Сюда съехались команды из Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) тренируются, чтобы во время пожара уметь больше, чем нужно.

Так, один из элементов на соревновании – бег с лестницей вперед и в гору. За считанные секунды спасатели оказываются на вершине трехэтажной башни. Среди фаворитов – команда из Лозовой (Харьковская обл.). Командир отделения 24 пожарно-спасательной части Лозовой Роман Иванов пожарно-прикладным спортом занимается 15 лет. Он один из лидеров турнира. Говорит, что иногда подобные трюки приходится выполнять и во время ликвидации настоящих пожаров. «Лестница трехколенная достает только до 3 этажа, а пожар, например, на 4-м. На трехколенной до 3 этажа, а при помощи штурмовки залезаешь выше. И все. Окно разбиваешь, за подоконник подвешиваешь и дальше лезешь», – объяснил офицер.

За соревнованиями внимательно следит мастер спорта, бывший руководитель Донецкого областного управления пожарной охраны Анатолий Чернецкий. Отставной полковник вспоминает, как 50 лет назад бегал с тяжелой деревянной лестницей в боевом снаряжении. И завидует молодым коллегам, у которых современные легкие спортивные костюмы и амуниция. «Наше поколение имело сапоги еще другие, боевки другие. Каски другие. Ну, а сейчас, в принципе, показатели другие по мастерам. Раздели, как говорят, под спортсменов», – сказал полковник гражданской защиты в отставке.

Впрочем дисциплины здесь полуспортивные – полубеговые. «Это, допустим, преодоление стометровой полосы с препятствиями, также подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Завтра будут проводиться соревнования по пожарной эстафете и боевому развертыванию. Эти эстафеты почти полностью совпадают с нашей работой, которую мы ежедневно проводим», – рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Владислав Гусинский.

Это уже 27-й кубок Дружбы, который разыгрывают между собой пожарно-спасательные подразделения из восточных областей Украины. Донбасс представляют команды из Мариуполя, Бахмута (до переименования – Артемовск) и Славянска.

Источник: ТК «Донбасс