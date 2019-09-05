Большая часть школьных учебников уже отправлена во все области Украины

Органы управления образованием областных государственных администраций получили все комплекты учебников для школьников 2-х и 5-х классов. Об этом говорится в статистических данных Института модернизации содержания образования.

Вместе с тем, доставка новых учебников для учеников 6 классов продолжается. В области доставлено 70% учебной литературы от запланированного объема.

Печать учебников для учеников 11-х классов также продолжается, но на места уже доставлено более 84% учебной литературы.

Источник: «Освіта.uа»