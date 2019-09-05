Билет онлайн: В Мариуполе проездной можно купить не выходя из дома (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) теперь можно купить проездной на месяц онлайн. Система только начала работу. А вот одноразовые билеты в продаже уже более года.

Мариупольчанка Ирина Музоватова привыкла пользоваться коммунальным транспортом. Говорит, что покупать онлайн ей удобно. «Вообще в общественном транспорте каждый день и на работу, и на учебу. Иногда просто забываю – есть ли у меня наличка. Кондуктор нормально к этому отнесся», – сказала она.

А вот проездной на месяц она пока брать не будет, потому что деньги нужны на другие цели. По словам кондукторов, онлайн-услугой пользуется в основном молодежь. С утра уже пятеро пассажиров купили электронные билеты. Единственная проблема – с наклеек стирается код. «Здесь не получилось (сканировать, – ред.), пошла к другой двери или там наперед. А так никаких сложностей больше нет», – говорит кондуктор Татьяна Жолоб.

Но люди в основном имеют в кошельках по 7-8 грн. Потому что переживают, что телефон может выключиться. «Тут беда, да. Тут как-то сложно тогда будет. Поэтому надо все-таки, чтобы наличные были», – считает пассажир Валентина.

Электронный билет на месяц стоит, как и бумажный – 330 грн. А льготный – вдвое меньше. «С 1 числа появились электронные проездные. Сегодня у меня уже двое были с электронными проездными. Сегодня студент был – 165 грн. И девочка. Нам как бы облегчает, но в план нам не входит. А с нас требуют план, к сожалению», – рассказала кондуктор.

Ежедневно электронные билеты покупают не менее 10 пассажиров. Сканирование работает. Но, чтобы получить такой проездной, нужно иметь смартфон, мобильное приложение и карточку определенного банка.

Как сообщил директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат, количество транспорта в городе будет увеличиваться. «И, соответственно, все вот эти цифровые девайсы, цифровые вещи, диджитализация, она в Мариуполе будет продвигаться уже с лучшей скоростью», – отметил он.

Напомним, в Мариуполе ожидается обновление троллейбусного парка. В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития будет закуплено 72 троллейбуса, из которых 15 единиц имеют запас автономного хода до 20 км. Также в Мариуполь заехала третья партия новых автобусов – 5 единиц транспорта. Среди них – 3 «автобуса-гармошки». Они собраны на минском автозаводе.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе планировалось с 1 августа повышение стоимости проезда на городской транспорт. Позже стало известно, что на заседании исполкома приняли решение, что запланированного на август повышения стоимости проезда в городском транспорте не будет.

Источник: ТК «Донбасс»

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