Реестр ветеранов и е-ветеран: Новый профильный министр рассказала о планах

Во вновь созданном Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины не знают, сколько в стране ветеранов и какие у них потребности. Поэтому новое ведомство в первую очередь планирует работать над реестром ветеранов. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда, передает «Громадське».

Она напомнила, что принят закон о реестре, принято постановление Кабмина, регулирующее порядок набора, информацию, критерии и так далее. Сейчас пишется техническое задание. «Если говорить по направлению реинтеграции ветеранов – это, однозначно, единый реестр ветеранов. Мы не знаем, сколько у нас ветеранов и какие у них потребности. Мы над этим работаем, подготовлена ​​законодательная база, и сейчас разрабатывается техническое задание. То есть это вопрос следующего, 20-го, года», – сказала она.

Также, по словам министра, ведомство будет работать над упрощением механизма получения ветеранами различных сервисов. «Однозначно это – упрощение механизма получения ими сервисов. Это диджитал-технологии, IT-технологии, когда ветеран в любом гаджете сможет получить любую услугу, которую он сейчас получает в куче инстанций, куда ему надо бегать. И мы над этим работаем. На базе единого государственного реестра будет е-ветеран, онлайн-кабинет, любая услуга, справка или контакт с государственными институтами, будут в гаджете. Техническое задание, я думаю, и запуск е-ветеран будет в течение 2020 года», – рассказала Коляда.

Кроме того, среди других вопросов, как уточнила министр, будет работа над достойным обеспечением медицинского характера, реабилитации, психологической поддержки. «И здесь мы запустили очень крутых 4 "пилота" ветеранских хабов, которые мы планируем масштабировать уже в следующем году по всей территории Украины. Внедрение идеи, реализация – она ​​уже есть в виде наработанных государственных программ, это раз. Второе – мы очень надеемся на политические решения. Как президента, так и премьер-министра. И поддержку Верховной Рады в принятии законопроектов как раз в поддержку этих всех наших наработок. Ведь все эти государственные программы должны быть, как минимум, подкреплены бюджетом. Мы не хотим обещать и гарантировать какие-то льготы, преференции или возможности людям, а потом сказать: извините, денег в бюджете нет», – подытожила Оксана Коляда.

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