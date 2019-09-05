Формируется общее видение: Губернатор Донетчины дал оценку «Донбасс Медиа Форуму 2019»

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко считает, что такое мероприятие, как «Донбасс Медиа Форум», является значимым событием для региона. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 5 сентября, на «Донбасс Медиа Форуме 2019», проходящем в Харькове.

«Значимое событие, без пафоса и лишних слов», – сказал Кириленко, объясни, почему так считает.

«Первое – это диалог, не монолог, а диалог между участниками. Второе – есть ряд разных мнений внутри самой той или иной организации, истина же рождается в споре, но основной посыл, что из этого формируется общее видение, и лично у меня сформировалось – мы должны все быть едиными», – отметил губернатор.

Он также уточнил, что в ходе мероприятия у него был исписан весь блокнот заметками.

Во время своего выступления он подчеркнул, что на временно неподконтрольной украинской власти территории живут украинцы, которые являются заложниками ситуации. Поэтому надо бороться за ум и сознание людей, убрать для них преграды и одновременно развивать подконтрольную территорию Донбасса. «Бороться прежде всего за сознание людей, а уже потом - за территории. Развивать инфраструктуру на контролируемой части области. С пониманием относиться к нуждам и проблемам людей, проживающих на территории оккупированной. Люди на неподконтрольной украинской власти территории должны четко понимать, что их здесь ждут и им готовы помочь. Они имеют право получать все социальные выплаты, потому являются частью социума Донетчины и всей Украины», – подытожил Павел Кириленко.