Неуловимый «Светлячок»: Переселенка-бухгалтер из Донецка стала фронтовой разведчицей (Фото)

Бывший бухгалтер из временно неподконтрольного украинской власти Донецка в 2014 году записалась в добровольческое подразделение Министерства внутренних дел (МВД) и стала фронтовой разведчицей с позывным «Светлячок». Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«Не смогла примириться с тем, что мой родной город пришли "защищать" оккупанты. А где жить нам, дончанам, нашим детям? Мне хотелось жить в своей, свободной стране», – рассказала переселенка, почему ушла добровольцем на фронт.

5 лет назад у девушки была совсем другая жизнь в Донецке – офис, компьютер, вечеринки. До вооруженного конфликта настоящее оружие никогда не держала в руках, но стрелять более или менее умела, потому что играли с друзьями в страйкбол, пейнтбол.

После обучения девушка служила на севере Донецкой области. «Ее задачей было собирать информацию о противнике. "Светлячок" ходила на митинги, где склоняли людей к "русскому миру", ездила через лес на велосипеде к вражеским позициям. Ни разу не "попалась". А собранные ею сведения помогли задокументировать преступления террористов. Рискуя жизнью, боец с милым позывным "Светлячок" собирала информацию о настроениях в оккупированных городах и передвижения сил противника», – рассказали в полиции.

После расформирования подразделения вместе со своими побратимами они пришла служить в полицию. Теперь «Светлячок» одна из четырех девушек в роте особого назначения. «Сегодня она мастерски владеет оружием и тактиками защиты», – отмечают в полиции.

Как говорит бывший бухгалтер, «о возвращении к мирной профессии не может быть и речи, пока продолжается война».

В составе спецподразделения девушка выполняет задачи по обеспечению безопасности в полумиллионном Мариуполе. В частности – во время масштабных массовых мероприятий.