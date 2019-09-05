300 наблюдателей: Представительница СММ ОБСЕ рассказала, как работает миссия в Донецкой области

На сегодня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донецкой области насчитывает свыше 300 наблюдателей. Об этом сегодня, 5 сентября, во время «Донбасс Медиа Форума» в Харькове руководительница Харьковской мониторинговой команды СММ ОБСЕ Ольга Скриповская, которая ранее работала по Донецкой области.

По ее словам, в 2014 году команда мониторинговой группы ОБСЕ начала работать с одной локации в неподконтрольном украинской власти Донецке. В группе было 5 человек на тот момент. «Наш мандат с того момента не поменялся – объективный и беспристрастный мониторинг всего происходящего, отчет каждые 24 часа, а также – принуждение сторон к миру с помощью диалога», – сказала Ольга Скриповская.

Что касается количества, то с 2014 года с 5 человек, которые начали работать в СММ ОБСЕ в одном офисе в Донецке, команда разрослась до более 300 человек. «Это три официальных хаба – в Донецке, Краматорске и Мариуполе. Более того, в начале 2016 году мы открыли 5 передовых патрульных баз, то есть мы расположились вдоль всей линии фронта, а это чуть менее 500 км территории в Донецкой и Луганской областях. В нашей команде работают люди из 47 стран», – уточнила спикер.

Она также объяснила цикл работы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области. «Наши патрули работают 24 часа в сутки. Работа каждого патруля тщательно планируется, исходя из информации по обстрелам, оперативных данных и т. д. Мы находимся в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта для того, чтобы эффективно реализовывать наши задачи, прописанные в мандате Миссии. Роль наша очень критическая, так как мы были единственной международной миссией, которая присутствует по обе стороны линии разграничения в таком составе и с таким мандатом, и продолжаем оставаться ею до сих пор», – пояснила Скриповская.

По ее словам, наблюдатели Миссии никогда не покидали Донбасс. «За день мы наезжаем около 5 тыс. км. За сутки мы охватываем огромную территорию», – рассказала экс-руководительница Донецкой мониторинговой команды СММ ОБСЕ.