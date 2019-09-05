У пожилого жителя Авдеевки аферисты выманили более 13 тыс. грн

В Авдеевке (Донецкая обл.) 63-летний житель попался на крючок мошенника, который представившись сотрудником банка, выманил у пенсионера более 13 тыс. грн. правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, пожилому жителю Авдеевки позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счета кто-то пытается снять деньги. Чтобы обезопасить счет пенсионер должен пройти определенную процедуру, в ходе которой необходимо назвать все реквизиты банковского счета. Пострадавший согласился и выполнил указания «сотрудника банка». О том, что он имел дело с обычным мошенником он понял тогда, когда с его счета неизвестный снял 13 тыс. 135 грн.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Правоохранители в очередной раз напомнили гражданам, что настоящие сотрудники банковских учреждений никогда по телефону не спрашивают у своих клиентов личную информацию, для этого они приглашают прийти в отделение и обратиться к оператору банка.

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