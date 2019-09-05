Губернатор Донетчины о кадровой политике: Должны работать профессионалы

В Донецкой облгосадминистрации должны работать профессиональные кадры. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сегодня, 5 сентября, на «Донбасс Медиа Форуме 2019», проходящем в Харькове.

«У меня мотивы – чтобы это было рационально и правильно. Я не позволю, и я не сторонник того, чтобы мне говорили, что этот человек нам угоден, или тот – негодяй. Я эти решения принимаю сам. Я не сказал, что те люди, которые работали, продолжают работать. Если вы следите за кадровыми перестановками, то вы могли видеть, что они происходят внутри системы ОГА. Просто желание было изначально, что пришел Кириленко, президент сказал – всех убрали, Кириленко головой машет по сторонам, думает, а с кем же дальше работать? Я понимаю, что свято место пусто не бывает, но должны работать профессионалы. И те, кто взялись за определенные проекты, за которые я с них спрошу, они их должны завершить. Большинство из них были начаты в 2016-2017 году, и за это я с них спрошу, а уйти и сказать – все, и откреститься, нет, в том числе я спрошу и за сад Бернацкого (проект в Краматорске, – ред.)», – сказал Кириленко.

Он также рассказал, что после своего утверждения в Кабмине, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Он говорил – "я очень уважительно к тебе отношусь, мы друг друга знаем, но нет слова "хороший парень", есть просто "вы не справились со своими обязанностями", когда мы это увидим и если на это будут указывать результаты работы. И это не значит, что какой-то человек негативный, или поступок, просто "вы не справились"», – подытожил Павел Кириленко.