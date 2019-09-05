Восстановление высотки-«разукрашки» в Авдеевке обойдется в 16,5 миллиона

Восстановление пострадавшей от обстрелов девятиэтажки, которая находится в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) по адресу ул. Молодежная, 20, обойдется в 16,5 млн грн. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сегодня, 5 сентября, на «Донбасс Медиа Форуме 2019», проходящем в Харькове.

Высотка более известна как «разукрашка», так как панели покрашены в разные цвета, или «дом с лицом учительницы» (из-за знаменитого мурала).

По его словам, целесообразность восстановления дома обоснована тем, что нет альтернативы. «Это было общежитие малосемейного типа. В настоящий момент с той реконструкцией и капитальным ремонтом, которому подлежит это здание, после реконструкции будут удовлетворены потребности многих семей в жилье», – сказал Кириленко.

Он уточнил, что есть проблема с подрядной организацией, которая там работает. «На следующей неделе я встречаюсь с генподрядчиком, я подустал уже слушать его обещания, и если нет, то будем поднимать вопрос о смене подрядчика, несмотря на то, что временные рамки там затянутся», – отметил губернатор.

В настоящее время по проекту перечислено 3 млн грн предоплаты, начаты работы только по кровле и закуплена часть материалов. «То есть к зиме они должны выйти на то, чтобы внешние работы и кровля были закрыты, для того, чтобы приступить к внутренним работам. Общая стоимость проекта – 16,5 млн грн», – рассказал Кириленко.

По его словам, вопрос однозначно будет закрыт, и это здание будет приведено в надлежащий вид. «И к весне будущего года здание будет готово», – пообещал губернатор.

Он также сказал, что жилье в этой высотке будут давать, в том числе тем людям, квартиры которых были разрушены в доме на ул. Воробьева,15. Кроме того, Кириленко пообещал решить вопрос с коммунальными оплатами.