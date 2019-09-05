Бил палкой и сковородой: Житель Краматорска в пьяной драке убил знакомого

В Краматорске (Донецкая обл.) 55-летний житель в пьяной драке убил собутыльника. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, случай произошел около 00:30 4 сентября. «Краматорчанин зашел в гости к своему знакомому и его сожительнице. Во время совместного употребления алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора. Женщина, не желая принимать участие в конфликте, ушла, а товарищи остались выяснять отношения между собой. Доказывая свою правоту, хозяин толкнул своего знакомого, на что получил удар ногой по голове, от которого упал. Но гостя это не остановило, и мужчина продолжил бить своего оппонента тем, что попало под руку: палкой и сковородой. Когда успокоился, просто пошел отдыхать», – говорится в сообщении.

Когда утром в дом вернулась сожительница 42-летнего мужчины, она увидела его без признаков жизни, о чем и сообщила в полицию.

Фигурант были задержаны на месте совершения преступления. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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