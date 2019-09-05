С рождения борется за жизнь: Малышке из Мариуполя подарили возможность слышать (Видео)

Вероника Веретюк из Мариуполя (Донецкая обл.) с самого рождения борется за жизнь. Она появилась на свет раньше срока, и поэтому потеряла слух. Врачи прозвали ее незабудкой за бездонные голубые глаза. Девочке срочно нужны слуховые аппараты, чтобы восстановить способность слышать.

На прогулке Вероника всегда в хорошем настроении. «Все детки капризничают, плачут, возмущаются, мы постоянно смеемся», – говорит мать девочки Юлиана Веретюк.

Малышка пытается рассмотреть как можно больше вокруг, потому что услышать мир не может. «Мы родились с маленькой массой тела, немного раньше срока, мы лежали в больнице долго. Ну, вот как бы, я связываю, что это медикаментозно, кювез... и у нас пропал слух», – рассказала мать девочки.

Вероника выглядит вдвое меньше своего возраста, но на приеме у слухопротезиста стойко выдерживает все манипуляции. «Сидела, терпела. Мы крутили, вертели ее, делали диагностику, мерили аппараты, примеряли, но действительно видно, что ребенок борется за жизнь», – отмечает слухопротезист Наталья Кузнецова.

Веронике диагностировали 4-ю степень тугоухости. Вылечить невозможно, но дать возможность слышать можно. Решают проблему мощные слуховые аппараты. «Чтобы она училась уметь разговаривать, для начала ей надо научиться слышать, слушать, воспринимать, различать речь. Очень бы хотелось, чтоб ребенок жил в социуме и чувствовал себя полноценным человеком», – говорит слухопротезист.

На первой примерке устройств малышка заулыбалась. По словам слухопротезиста, это значит, что реакция есть на аппарат. И это первые результаты, которые дарят надежду. «Это очень приятно, когда ребенок слышит и реагирует на звук, на голос родителей, на какие-то игрушки», – поделилась Юлиана Веретюк.

Несмотря на все трудности, которые постигли маленькую Вероничку, родители и врачи знают: все будет хорошо.

Жизненно необходимую помощь семье Веретюк предоставил Фонд Рината Ахметова. «По официальной статистике, в Украине на каждую тысячу новорожденных приходится до трех детей с полной или частичной потерей слуха. Проект "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу" с 2007 года помогает детям до 5 лет с нововыявленной тугоухостью. Получить помощь по данному проекту могут дети из Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей», – сообщила руководитель программ Фонда Рината Ахметова Катерина Терзиева.

Благодаря Фонду детям с недостатками слуха уже установлен 151 слуховой аппарат.

Источник: ТК «Донбасс»