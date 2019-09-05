Гранаты, снаряды, боеприпасы: На Луганщине обезвредили 84 взрывоопасных предмета

В Луганской области за минувшие сутки, 4 сентября, пиротехники обнаружили и обезвредили 84 взрывоопасных предмета в Станице Луганской и Попаснянском районе. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
«За прошедшие сутки, 4 сентября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины проверено 1,063 га местности в пгт Станица Луганская и Попаснянском районе. В целом обнаружено и изъято 84 единицы взрывоопасных предметов. А именно: 47 артиллерийских снарядов, 34 гранаты и 3 единицы инженерных боеприпасов», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), во время проведения работ у моста через реку Северский Донец, пиротехники обнаружили и обезвредили 708 взрывоопасных предметов.
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