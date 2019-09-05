Команда Зеленского достигнет прогресса в «Нормандском формате», – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает от президента Владимира Зеленского и его команды «лучших результатов» в рамках переговорного процесса в «нормандском формате». Об этом со ссылкой на The Daily Signal сообщает «Новое время».

«Мы надеемся, что новые лидеры в Украине начнут новый этап в этих переговорах (в "Нормандском формате", – ред). Они могут привести нас к лучшим результатам, достичь того, что президент Трамп определил в качестве наших целей в этом вопросе», – сказал Помпео.

При этом, по словам Помпео, он не будет спекулировать на том, будут ли США играть непосредственную роль в мирных переговорах, если нынешний процесс зайдет в тупик.