Банкноты в 500 гривен облюбовали фальшивомонетчики

В Украине все чаще стали выявлять поддельные банкноты номиналом 500 грн образца 2006 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ), пишет «Сегодня.ua».
«В августе нынешнего года зафиксировано увеличение количества изъятых из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен, изготовленных с помощью струйной печати с имитацией ультрафиолетового защиты», – рассказали в НБУ.
Но есть и хорошие новости: в целом поддельных денег за первое полугодие обнаружили меньше на 20%, чем за такой же период прошлого года. При этом чаще всего фальшивомонетчики печатали пятисотки, сотки, двухсотки и купюры номиналом 50 грн. «Другие изъятые из обращения поддельные банкноты, номиналом от 1 до 20 гривен, составляли 1% от общего количества подделок», – рассказали в НБУ.
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