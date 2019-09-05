Банкноты в 500 гривен облюбовали фальшивомонетчики

В Украине все чаще стали выявлять поддельные банкноты номиналом 500 грн образца 2006 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ), пишет «Сегодня.ua» .

« В августе нынешнего года зафиксировано увеличение количества изъятых из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен, изготовленных с помощью струйной печати с имитацией ультрафиолетового защиты», – рассказали в НБУ.