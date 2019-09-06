Проезд за полцены: В Мариуполе маршрутки предоставили скидки студентам и школьникам (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) в начале этой недели примерно полсотни маршрутных такси предоставили студентам и школьникам возможность льготного проезда – за 50% стоимости.

Так, по словам школьника Дмитрия Коблякова, в будние дни в лицей и обратно домой он ездит на маршрутке № 117. Теперь этот маршрут предоставляет 50% скидку на проезд. Однако, сэкономить парню не удалось.

«Кондуктор мне сказала, что я не выгляжу на свой возраст. Она сказала, что я выгляжу на все 20 лет и попросила у меня свидетельство. Поэтому я не смог воспользоваться общественным транспортом в полцены, пришлось оплатить полный проезд», – рассказал Дмитрий.

Проблема еще в том, что не во всех учебных заведениях выдают ученические билеты. «Для получения ученического билета необходимо обратиться в администрацию заведения общего среднего образования и принести фотографию 3х4», – пояснила главный специалист департамента образования Елена Бузлама.

Сейчас льготу в 50% с 7:00 до 16:00 студентам и школьникам предоставляют 14 перевозчиков. «Полностью маршруты 136, 117, частично – 118, 114, 154. Ну и еще ряд маршрутов. Вместе с этим, мы надеемся на то, что 14 перевозчиков – это не окончательная цифра и остальные последуют их примеру», – сказал начальник отдела организации пассажирских перевозок Сергей Остапенко.

В департаменте транспорта и связи добавили, что каждый житель может приобрести льготный проездной билет для коммунального транспорта через интернет-приложение, стоимостью 165 грн.

Источник: ТК «Сигма»

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